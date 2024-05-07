Bitcoin 65 bin dolarda tutunamadı: 63 bin 792 dolara geriledi Kripto para biriminin içinde en fazla işlem gören Bitcoin'deki hareketler yakından takip ediliyor.

AA

Dünyanın en büyük kripto para birimi geçen hafta, şubat sonundan bu yana ilk kez 57 bin seviyesinin altına düştü.

Bitcoin'in değeri, dün ise iki hafta aradan sonra 65 bin doların üzerine çıktı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, en son 25 Nisan'da bu seviyenin üzerine çıkmıştı.

Bitcoin'deki yükseliş bugün itibarıyla tekrar geriledi ve 63 bin 792 dolara düştü.

Ethereum

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük altcoini olan Ethereum da bugün 3 bin 76 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasası

Kripto para piyasasının değeri dün 2,36 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bitcoin'in kripto pazarındaki payı yüzde 53,3, Ethereum'un hakimiyeti ise yüzde 15,9 seviyesinde gerçekleşti.

Satışların nedeni talebin azalması

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasasındaki satışlar, yatırımcıların talebinin azalmasıyla gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)