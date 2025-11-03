Bitcoin kritik eşikte dalgalanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en fazla işlem gören kripto para birimi Bitcoin, 110 bin dolar seviyesinin hemen altında dar bir bantta işlem görüyor.

Piyasada alıcı ve satıcıların mücadelesi sürerken yatırımcılar, büyük bir fiyat hareketinin eşiğinde olunduğu görüşünde birleşiyor.

Öte yandan, Bitcoin tarihinde kasım aylarında dalgalanmalar görüldüğü biliniyor.

BİTCOİN'DE DALGALANMA

Son günlerde 109 bin ila 114 bin dolar aralığında dalgalanan Bitcoin, şimdi de 107 bin 566,1 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, kripto para biriminin 114 bin dolar üzerindeki hareketlerinin satışlarla karşılandığını, 109 bin dolar civarındaki geri çekilmelerin ise alım ilgisiyle durdurulduğunu belirtiyor.

KISA SÜRE İÇİNDE SERT KIRILMA BEKLENİYOR

Bu sıkışmanın kısa süre içinde sert bir kırılma ile sonuçlanması bekleniyor. Analistler, yukarı yönlü bir senaryoda 120 bin dolar seviyesinin hedeflenebileceğini, aşağı yönlü kırılmada ise 102 bin dolara doğru geri çekilmenin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

KURUMSAL İLGİ SÜRÜYOR

Kurumsal yatırımcıların ilgisi fiyat dalgalanmalarına rağmen devam ediyor. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi MicroStrategy’nin Başkanı Michael Saylor, şirketin kripto varlık stratejisinde herhangi bir değişiklik olmadığını ve Bitcoin varlıklarını uzun vadede tutmaya kararlı olduklarını aktardı.

RİSK İŞTAHINI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

ABD Merkez Bankası’nın son faiz indirimi ve ABD–Çin ilişkilerindeki yumuşama, risk iştahını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.