Bitcoin yükseliş seyrini sürdürüyor Kripto para dünyasındaki hareketler ilgi ile izlenirken Bitcoin'deki yükselişler de yatırımcısını heyecanlandıran boyutta.

Bitcoin, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrasında çıkan bankacılık krizinin kontrol altına alındığı ve Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerdeki gerileme sonrası yükseliş gösterdi.

ABD enflasyonunun Bitcoin'e yansıması

ABD'de şubat enflasyonu beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,4, yıllık olarak ise yüzde 6 artış gösterdi

Bitcoin'de yükseliş ise ABD enflasyonun düşmesinin açıklanmasından sonra daha da hızlandı.

Günlük yükseliş yüzde 18

Veri öncesi 24.690 dolar civarında işlem gören Bitcoin, 35 dakika içerisinde yüzde 7.3 yükselerek 26.500 doları gördü. Dünyanın en çok işlem gören kripto parasında günlük yükseliş yüzde 18'i aştı.

Bitcoin 24 bin 722,7 dolar

Bitcoin haberi yayına hazırlarken, 24 bin 722,7 dolar seviyesine geldi. Böylelikle kripto para birimi, düşüş trendini tamamlayarak yükselişe girdiğini gösterdi.

Diğer kripto paraların değerleri

Ethereum 1.699,21 dolar, Tether 1,0031 dolar, BNB 310,19 dolar, USD Coin 0,9944 dolar ve XRP 0,37312 dolarda.