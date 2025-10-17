Bitcoin'de sert düşüş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitcoin dün, 111 bin 960 doları görmüştü.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, bugün yüzde 5,3 düşüşle bir günde 5 bin 973,6 dolar birden düşerek 105 bin 187 dolara kadar geriledi.

Bitcoin, bugün 104 bin 597 dolara kadar düşüş yaşadı.

Bitcoin, 23 Haziran 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyede işlem görüyor.

TRAMP'IN AÇIKLAMALARI KRİPTO PARALARIN DEĞERİNDE ETKİLİ OLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Çin ile bir ticaret savaşının içindeyiz.” ifadesi, küresel risk iştahını zayıflatırken kripto varlıklardaki düzeltme eğilimini derinleştirdi.

RİSK ALGISI ARTTI, KRİPTO PARALAR DÜŞTÜ

Artan risk algısıyla kripto piyasasında da düşüş yaşandı. Lider kripto para birimi Bitcoin fiyatı 104 bin 597 dolara kadar gerilerken Ethereum ve Ripple'da da düşüşler sürdü.

ALTCOİNLER

En fazla işlem gören altcoin Ethereum ise yüzde 6,22 kayıpla 3 bin 739.59 dolardan işlem görüyor.

Ripple (XRP) yüzde 7,28 düşerek 2,22 dolara geriledi.

Solana yüzde 7,73 düşerek 177,58 dolara indi.

Dogecoin'deki kayıp yüzde 9,11'i buldu.