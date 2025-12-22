Bitlis'te yaban keçisi avlayan kişiye 966 bin lira ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Bitlis'te yasa dışı olarak yaban keçisi avladığı tespit edilerek cezalandırıldı.

DKMP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bitlis'in Hizan ilçesinde yaban keçisi vurulduğuna ilişkin ihbar üzerine ekiplerin alana intikal ettiği belirtildi.

ALANDAKİ EVE ARAMA KARARI

Alandaki incelemelerde boş kovanlar bulunduğu aktarılan paylaşımda, söz konusu alanın yakınında bulunan ve şüpheli kişiye ait olduğu bilinen ev için arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

EVDE YABAN KEÇİSİ VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Paylaşımda, kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan aramada vurulmuş bir yaban keçisinin tespit edildiği belirtilerek yasa dışı avcılık yapan söz konusu kişiye ilgili kanunlar kapsamında 966 bin 91 liralı idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi.