BM'nin Türkmenistan'daki toplantısı başladı

Birleşmiş Milletler'in (BM) "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler" (LLDC) 3. toplantısının resmi açılışı, Türkmenistan'ın Avaza bölgesinde yapıldı.

LLDC toplantısı, Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesinde, "Ortaklıklar Yoluyla İlerleme Sağlamak" temasıyla başladı.

Toplantıda Türkiye'yi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu temsil ediyor.

Resmi açılış öncesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov misafirleri karşılarken aile fotoğrafı çekildi.

AİLE FOTOĞRAFININ ARDINDAN TOPLANTILARA BAŞLANDI

Ardından Guterres, toplantının resmen açıldığını bildirdi ve toplantı başkanının, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov olduğunu açıkladı.

Berdimuhammedov da toplantının hedefleri ve içeriklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak Türkmenistan'ın politikalarını ve uluslararası iş birliği yolundaki eylem ve önerilerini anlattı.

KATILIMCILAR

Konferans kapsamında parlamento, gençlik, sivil toplum ve üst düzey yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Toplantıya birçok ülke liderinin yanı sıra çok sayıda yetkili, uzman, kuruluş ve basın mensubu katılıyor.

DENİZE KIYISI OLMAYAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER TOPLANTISI

BM'ye göre, LLDC ülkeleri denize doğrudan sınırları olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşarken bu ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatı sunularak yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon insan yaşıyor.

LLDC toplantısı, 8 Ağustos'ta sona erecek.