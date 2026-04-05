ABD ve İsrail’in İran’a son saldırılarında en az 3 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürüyor.

İran basınında yer alan haberlere göre; Tahran başta olmak üzere ülkenin farklı kesimleri gece boyunca yeni saldırılara hedef oldu.

SON SALDIRILARDA EN AZ 3 KİŞİ ÖLDü

Ülkenin kuzeyinde yer alan Erdebil eyaletinin yönetimi, Germi ve Caferabad şehirlerine düzenlenen saldırılarda en az 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İran semalarında uçan savaş uçakları ve saldırıların ardından meydana gelen patlamalar ise amatör kameralara yansıdı.