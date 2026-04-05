ABD ve İsrail’in İran’a son saldırılarında en az 3 kişi hayatını kaybetti

ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği son saldırılarda en az 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İran basınında yer alan haberlere göre; Tahran başta olmak üzere ülkenin farklı kesimleri gece boyunca yeni saldırılara hedef oldu.
Ülkenin kuzeyinde yer alan Erdebil eyaletinin yönetimi, Germi ve Caferabad şehirlerine düzenlenen saldırılarda en az 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İran semalarında uçan savaş uçakları ve saldırıların ardından meydana gelen patlamalar ise amatör kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)