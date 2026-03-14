Bodrum'da bayram rezervasyonları yüzde 50'yi aştı

Muğla’nın turizm cenneti Bodrum, bayram ve tatil hazırlıklarını tamamladı.

Bodrum’da turizm sektörü temsilcileri, yaklaşan Ramazan Bayramı, okulların ara tatili ve Paskalya Bayramı’nın birleşmesiyle sezonun erken açılacağını açıkladı.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bayram süresince 290'ın üzerinde otelin hizmet vereceğini belirtip, "Şimdiden yüzde 50’nin üzerinde bir rezervasyon rakamına ulaşıldı.” dedi.

HAVA SICAKLIKLARI 20-25 DERECE

Hava sıcaklıklarının 20-25 derecelere ulaştığı ilçede, işletmeler sahilleri ve tesislerini misafirleri için hazırladı.

"SEZONA ERKEN GİRECEĞİZ"

Bayramda Bodrum'da 290’ının üzerinde otelin açık olacağını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İyi bir izlenim yakalıyoruz. Sezona erken gireceğimiz gibi, rezervasyon almaya devam ediyoruz. Bizim için bu moral olacaktır. Genele baktığımız zaman şimdiden yüzde 50’nin üzerinde bir rezervasyon rakamına ulaşıldı. Bunu yanı sıra eğlence noktalarında konserler ve canlı müzikler olacak. Eğlence mekanlarında da doluluklar var. Kış aylarında 2 senedir, haftada 2 gün İngiltere ve İrlanda’dan direkt uçuşlar vardı.

PASKALYA İÇİN YURT DIŞINDAN GELENLER OLACAK

Paskalya tatilini değerlendirmek isteyen İngilizler ve İrlandalılar, buraya gelecekler. Bunun yanı sıra Bodrum'da yazlık sahibi olanlar da bu bayramda da burada tatil yapacaklar.” dedi.

FİYATLAR 1.000 LİRADAN BAŞLIYOR

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise Bodrum'da bayramda güzel bir havanın tatilcileri beklediğini söyledi. Şahin, her bütçeye uygun tatil fırsatı olduğunu belirterek, "Tatil anlamında, 'Ege havası alayım' derseniz Bodrum, yıllardır iç pazarda çok sevilen bir destinasyon. Fiyat anlamında makul rakamlara hizmet veren otellerimiz var. Otellerimizde fiyatlar, verilen hizmete göre kişi başı günlük 1.000 liradan başlıyor 6 bin liraya kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Bayramda yazlıkçıların da ilçeye geleceğini öngördüklerini kaydeden Şahin, "Bodrum'da bayram sonrasında da hareketlilik sürer. 01-30 Nisan tarihleri arasında otellerin çoğu açılmış olacak. Mart, nisan ve mayıs ayları düşük sezon oluyor.” dedi.

"YENİ AÇILACAK OLAN İŞLETMELER VAR"

Turizmci Zeynel Kılıç ise "Bodrum sezona hazırlanıyor. Ramazan'da birçok işletmemiz açık, 12 ay açık olan işletmelerimizin faaliyetleri devam ediyor. Yeni açılacak olan işletmeler var. Hava durumu çok iyi, yaz bu sene erken geldi. Bayram yaz sezonuna denk gelmiyor ama şu an ki hava durumu yazı aratmayacak şekilde. Biz, sahili bayrama hazırlıyoruz. Bayramda tamamen açılmış olacak. Bodrum'a herkesi bekliyoruz.

TURİST SAYISININ YÜZDE 8 ARTMASI BEKLENİYOR

Türkiye’nin üçte ikisi halen karla kaplıyken Bodrum'da yaz başladı, sezon başladı. Bayramın devamında Paskalya Bayramı var, yabancı misafir girişlerimiz başlıyor. Bu sene gelen yabancı turist sayısında yüzde 8 artış bekliyoruz.” diye konuştu.

"HAVA SICAKLIĞI 25 DERECEYE KADAR ÇIKIYOR"

Turizmci Eray Yaşyerli de "Bayram tatilinde Bodrum’da hareketlilik başlayacak ve biz otellerimizi hazırlıyoruz. Okulların tatil olması ile birlikte bayram tatili de birleşecek. 1 haftalık tatilimiz olacak, bu fırsatı değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Burada hava çok güzel. Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkıyor, insanlar denize giriyor. Herkes kar, kış tatili yaparken Bodrum’da yaz havasını deneyimleyebilirsiniz. Paskalya Bayramı ile birlikte yabancı misafirlerimize hizmetlerimiz başlayacak, yabancı operasyonlarımız başlayacak. Bayram tatili bir ön hazırlık olacak ve bununla beraber sezona güzel girmeyi planlıyoruz.” dedi.