Borsa İstanbul 11 bin puanın altına indi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da sert hareketler...

Borsa, bir süredir devam eden hızlı yükseliş serisinin ardından satıcılı bir seyre yöneldi.

11 BİN PUANIN ALTINA DÜŞTÜ

Endeks, sanayi sektöründeki yoğun satış baskısının etkisiyle kritik 11 bin puan seviyesinin altına düştü.

Piyasa hareketlerine ilişkin edinilen bilgilere göre, gün içerisinde banka hisselerine yönelen alım ilgisi yerini satışlara bıraktı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE BASKI SÜRÜYOR

Ancak endeksteki ana düşüş iticisinin, sanayi sektörü hisselerinde gözlemlenen güçlü satış baskısı olduğu belirtildi.

Bu baskı, BİST 100 endeksinin 11 bin puan eşiğini kırmasına neden oldu.

Veri akışına göre, Borsa İstanbul (BİST) endeksi bu sıralar, bir önceki kapanışına göre yüzde 1,18 oranında düşüşle işlem görüyor.

Endeksin işlem gördüğü mevcut seviye ise 10 bin 929 puan civarında seyrediyor.