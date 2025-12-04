Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de açıklanan önemli makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken başta Rusya-Ukrayna Savaşı, Japonya-Çin gerilimi, ABD ve Venezuela arasındaki yükselen tansiyon ile dünya çapında hükümetlerin bütçe görüşmeleri, küresel risk iştahı üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde ise açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,76 puan ve yüzde 0,07 azalışla 11.029,06 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

MADENCİLİK YÜKSELDİ

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 7,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE GİTMESİ BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.