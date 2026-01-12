Borsa İstanbul yeni haftaya yükselişle başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor...

Küresel piyasalarda FED Başkanı'na açılan soruşturmanın etkisi yaşanırken Borsa İstanbul, yeni haftaya olumlu başlangıç yaptı.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Cuma günü piyasayı 12 bin 200 puanla kapatan Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk gününde BİST 100 endeksi 0,54 oranında artışla 12 bin 267 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,58 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

FED BAŞKANI SORUŞTURMASI

Küresel piyasalarda, FED Başkanı'na açılan soruşturma gündem oldu.

Fed binası yenileme projesiyle ilgili verdiği Kongre ifadesi nedeniyle FED Başkanı Powell'a soruşturma açıldı.

Powell, bu soruşturmayı merkez bankasına faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir "bahane" olarak değerlendirdi.

DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

A​​​​​​​nalistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da cari denge ile Fed'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu bildirdi