Abone ol: Google News

Borsa İstanbul'da altının kilogramı tavan yaptı: 7 milyon lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon liraya çıktı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 17:11
Borsa İstanbul'da altının kilogramı tavan yaptı: 7 milyon lira
  • Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,4 artışla 7 milyon liraya ulaştı.
  • Altının gün içindeki en düşük fiyatı 6 milyon 930 bin lira, en yüksek fiyatı ise 7 milyon 20 bin lira oldu.
  • Toplam işlem hacmi, tüm metallerde 10 milyar 811 milyon 37 bin 893,46 lira olarak gerçekleşti.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 835 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) en düşük 6 milyon 930 bin lira, en yüksek 7 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,4 artışla 7 milyon lira oldu.

İŞLEM HACMİ 1.340,17 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 289 milyon 430 bin 281,87 lira, işlem miktarı ise 1.340,17 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 811 milyon 37 bin 893,46 lira olarak gerçekleşti.

Ekonomi Haberleri