TROY'un pazar payı yüzde 25'i aştı

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, 2025 yılında etki alanını genişletti.

Türkiye'nin banka ve kredi kartı TROY, giderek daha fazla vatandaşın tercihi oluyor.

Bu ilgiden dolayı TROY logolu kartlar ile 2025 yılında gerçekleştirilen toplam işlem tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 125’lik artış göstererek 4,8 trilyon liraya ulaştı.

TROY’un tutarsal pazar payı ise yüzde 25,3 oldu.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, 2025 yılını başarılı sonuçlarla tamamladı.

90 MİLYON TROY KART VAR

Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart sayılarında önemli büyümeler gerçekleştiren TROY, toplam kart sayısında yüzde 80 artış kaydederek 90 milyona ulaştı.

TROY logolu kartlar ile geçen yıl gerçekleştirilen toplam işlem tutarı bir önceki yıla göre yüzde 125’lik büyüme göstererek 4,8 trilyon liraya ulaştı.

Kaydedilen bu gelişimle TROY’un tutarsal pazar payı bir önceki yıla göre 7 puan artarak yüzde 25,3 oldu.

Her 4 kartlı harcamanın 1’ini gerçekleştiren hacme ulaşan TROY, yeni entegrasyon çalışmaları ve işbirlikleriyle gelişimini sürdürmeyi ve pazar payını yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.

TÜM NOKTALARDA GEÇERLİLİĞİ VAR

Türkiye’de tüm ticaret noktalarında ve e-ticaret platformlarında yüzde 100 geçerlilikte bulunan ve yaygın kullanıma sahip olan TROY’un uluslararası e-ticaret platformlarında da yaygınlaşması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu yönde 2025'te atılmış önemli adımlardan biri olarak Google Play entegrasyonu gerçekleştirilmiş ve TROY’la bu platformda ödemelerin yapılabilmesi sağlanmıştı.

Uluslararası platformlara yönelik yeni entegrasyon çalışmalarının ve iş birliklerinin gerçekleştirilerek yurt dışı e-ticaret platformlarında da geçerliliğin daha yukarı taşınması amaçlanıyor.

TÜKETİCİ KAMPANYALARI

Türkiye'nin finansal teknolojilerde bağımsızlık ve dijital ödemeler ekosisteminin gelişimi için kritik rol üstlenen TROY, gerçekleştirdiği tüketici kampanyalarıyla kullanıcılarına da kazandırıyor.

"Herkesin TROY’u olsun, önceliği TROY olsun" ilkesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, 2025 yılında farklı sektörlerde yapılan kampanyaların yeni yılda da artarak sürdürülmesi planlanıyor.