Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başladı

AA

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamlanmıştı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne 0,88 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.764,55 puandan başladı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,57 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

BIST 100 DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.