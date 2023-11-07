Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında düşüş yaşadı Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi ilk yarıda düşüş yaşadı. Küresel piyasalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürecinde gerileme eğilimi yaşıyor.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün 7.514,10 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 54,75 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.568,86 puandan başladı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.700 ve 8.800 puanın direnç, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ancak endeks, günün ilk yarısında yüzde 0,40 ve 29,84 puan azalışla 7.484,26 puana geriledi.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,90, mali endeks yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti.

İlk yarıda hisselerden 27'si yükselirken, 73'ü değer kaybetti

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 27'si yükselirken, 73'ü değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Mia Teknoloji, İş Yatırım Menkul Değerler ve Astor Enerji oldu.

Tahvil işlemlerinin getirisi

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 33,29, bileşik getirisi yüzde 36,06 seviyelerinde bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)