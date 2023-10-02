Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.456,16 puanla yeni rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 104,62 puan ve yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.456,16 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Toplam işlem hacmi 70,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92 ve holding endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

En çok kazandıran bilişim oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

Küresel piyasaları yoğun veri gündemi bekliyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta dünya genelinde açıklanacak olan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Standard & Poor's Türkiye'nin puanını yükseltti

Öte yandan, cuma günü akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

TCMB'nin net döviz rezervleri

Kuruluştan yapılan açıklamada, para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığının artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.

Enflasyon beklentisi: Yüzde 5

Analistler, yarın yurt içinde açıklanacak enflasyonun piyasaların odağında olacağını söylüyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)