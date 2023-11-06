Borsa İstanbul'da yeni sistem devreye giriyor Borsa İstanbul Pay Piyasasında ağustos ayında açıklanan yeni fiyat adımı sistemi bugün hayata geçiyor.

AA

Bugün Borsa yatırımcıları için yeni bir sistem devreye giriyor.

Buna göre Borsa İstanbul’da fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıklarına ilişkin yeni düzenleme ile birlikte yapılacak değişiklikler; pay senetleri, gayrimenkul sertifikaları, kira sertifikaları ile yatırım fonlarını etkileyecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler, bugün faaliyete geçecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, şu bilgiler verilerek tablolar paylaşıldı:

Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Fiyat adımı uygulaması değişti

Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Kotasyon yayılma aralıkları yeniden belirlendi

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Yeni bir seans ilave edildi

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 - 09.56 arası emir toplama ve 09.56 - 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı yeniden belirlenmiştir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)