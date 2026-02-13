USAF '20. Uluslararası Kongre ve Sergisi' Antalya'da başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 20'nci Uluslararası Kongre ve Sergisi, un sektöründen yerli ve yabancı 1400'den fazla katılımcıyla, 12-15 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenliyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde "İklim Dayanıklılığı ve Ticaretin Geleceği" ana temasıyla düzenlenen "TUSAF 20'nci Uluslararası Kongre ve Sergisi" başladı.

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, açılışta konuşma yaptı.

"TÜRK UN SANAYİSİ SON 11 YILDIR DÜNYADA İHRACATTA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ"

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Çakmak, Türk un sanayisinin son 11 yıldır dünyada ihracatta liderliğini sürdürerek küresel bir başarıya imza attığını söyledi.

"2025'TE 2,5 MİLYON TONLUK İHRACAT YAPILDI"

Geçen yılı 2,5 milyon tonluk ihracatla kapatarak bu liderliği pekiştirdiklerini dile getiren Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

Her yıl büyüyen kongremize bu yıl da ulusal ve uluslararası ilgi çok büyük. 1.400'ü aşkın katılımcıyı, 500'den fazla firmayı ve 40'ı aşkın sergi alanını Antalya'da buluşturuyoruz. Un, makarna ve yem sanayicileri başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarının yer alan etkinliğimizde, değişen hububat piyasaları, küresel kuraklık, enerji maliyetleri ve yeni ticaret dinamikleri gibi hayati konuları sektörün liderleriyle değerlendireceğiz.

BUĞDAY REKOLTESİ

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Mesut Çakmak, 2025’te buğday rekoltesinin yüzde 10 düştüğünü, ancak 2026’da üretimin ihtiyacı karşılayacak seviyede olmasının beklendiğini açıkladı.

Açılışta konuşan Çakmak, Türkiye’nin dünyanın önemli un tedarikçilerinden biri olduğunu vurgulayarak, yalnızca Türkiye’nin değil düşük gelirli ülkelerin de gıda güvencesine katkı sunduklarını ifade etti.

Yüksek finansman maliyetleri, küresel korumacılık ve ekonomik dalgalanmalara rağmen arz güvenliğini sürdürdüklerini belirten Çakmak, bazı ambargolar nedeniyle önemli pazarların kaybedildiğini söyledi.

“HER FABRİKA BİR KALEDİR”

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü hatırlatan Çakmak, bu anlayışla üretime devam ettiklerini dile getirdi.

"FİYATLARA ZAM YAPILMADI"

Ekim ayından bu yana una zam yapılmadığını belirten Çakmak, asgari ücret artışı ve diğer maliyet yükselişlerini de şimdilik fiyatlara yansıtmamaya çalıştıklarını kaydetti.