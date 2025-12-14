Borsa İstanbul'daki milyoner sayısı yüzde 23,2 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsaya katılımcı ilgisi düşerken milyoner sayısındaki yükselme de dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul'daki milyoner sayısı artıyor.

Verilere göre, 1 milyon liradan fazla portföyü olan yatırımcı sayısı geçen yıla göre yüzde 23,2 artışla 295 bin kişi oldu.

Yani borsaya 55 bin 601 yeni milyoner yatırımcı eklendi.

En az 1 milyonluk portföye sahip yatırımcıların Borsa içerisindeki oranı yüzde 4,6.

TOPLAM PİYASANIN YÜZDE 94'Ü MİLYONERLERİN ELİNDE

Bu yüzde 4,6'lık kesim, toplam pay piyasasının yüzde 94'ünü de elinde tutuyor.

KATILIMCI SAYISININ HIZI DÜŞDÜ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı, kasım ayında geriledi.

TOPLAM KATILIMCI SAYISI: 6 MİLYON 431 BİN KİŞİ

Toplam yatırımcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalışla 6 milyon 431 bin kişiye indi. Piyasadaki milyoner yatırımcı sayısında ise artış var.

TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ 7 TRİLYONUN ÜZERİNDE

Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri 5 trilyon 711 milyar 806 milyon liradan, 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liraya yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre bakıldığında kasım ayı itibarıyla "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan "milyoner" yatırımcı sayısında ve bu dilimin portföy büyüklüğünde artış görüldü.

PAY SENEDİNDE "MİLYONER" YATIRIMCI PORTFÖYLERİ ARALIĞI

Pay senedinde "milyoner" yatırımcı portföyleri, MKK verilerinde 1-5 milyon lira, 5-10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç ayrı dilimde takip ediliyor.

Buna göre, 1-5 milyon lira grubuna 1 milyon liranın üzerindeki ve 5 milyon liraya kadar olan portföyler, 5-10 milyon lira grubuna ise 5 milyon liranın üzerindeki ve 10 milyon liraya kadar olan portföyler dahil ediliyor. 10 milyon lira üzeri sınıfı ise bu tutarın üzerindeki tüm portföyleri kapsıyor.

EN ÇOK YATIRIMCI "1-5 MİLYON LİRA" GRUBUNA KATILDI

"Milyoner" yatırımcılar bu üç portföy dilimine göre incelendiğinde, Kasım 2025 itibarıyla geçen yılın sonuna göre sayısal olarak en fazla yatırımcı girişinin "1-5 milyon lira" grubunda, oransal olarak ise "5-10 milyon lira" grubunda gerçekleştiği görüldü.

Portföy değerine göre ise oransal olarak en fazla artış "5-10 milyon lira" grubunda görüldü.

FON PİYASASINDA DA İBRE "MİLYONER"DEN YANA

Kasım 2025 itibarıyla, "Fon" ile "Devlet İç Borçlanma Araçları" piyasalarında da benzer bir tablo oluştu.

FON PİYASASINDA

Bu dönemde, fon piyasasında 1 milyon lira üzeri portföye sahip 559 bin 397 yatırımcının portföy değeri, 7 trilyon 818 milyar 135 milyon liraya ulaştı. Bu tutar, toplam fon pazarının yüzde 95,7'sini oluşturdu.

DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet İç Borçlanma Araçları tarafında ise 17 bin 504 "milyoner" yatırımcı, 2 trilyon 65 milyar 244 milyon liralık portföyüyle toplam Devlet İç Borçlanma Araçları piyasasının yüzde 99,9'unu elinde tutuyor.