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Borsada artık kaybetmek yok! Borsaya yeni girenler için tavsiyeler

Borsada artık kaybetmek yok! Borsaya yeni girenler için tavsiyeler Borsa İstanbul'da yeni başlayan yatırımcılar için Cihan Kasal, önemli tavsiyeler verdi. Borsada yapılan hataları anlatan Kasal, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve yapılması gerekenleri anlattı.