Borsada artık kaybetmek yok! Borsaya yeni girenler için tavsiyeler

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Bitcoin, alt coin'ler ve hisse senetleri derken yatırımcılar, piyasalarda nasıl hareket etmesi gerektiğini çoğu zaman anlayamıyor ve kayıplar yaşıyor.
Piyasalarda özellikle yatırımcı olarak yeni başlayanlar için trader Cihan Kasal, önemli tavsiyeler verdi.
Borsada nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve yapılan yatırımlarda uyulması gereken kuralları anlatan Kasal, önemli bilgiler verdi.
Bu bilgilere ulaşmak için Podcat'in YouTube kanalında yayınlanan ilgili videodan ulaşabilirsiniz.
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