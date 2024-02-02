Borsada rayici olmayan yabancı paraların değerleme kurları belli oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurları tespit edilerek yayınlandı. Yürütmede TCMB değerleri de devreye girecek.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ticaret hayatında aksamalara neden olmamak için yeni kararlar almaya devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından bu doğrultuda hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2023 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belli oldu.

Bakanlığın belirtmediği hallerde TCMB tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kurların ilan edilmediği durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak.

Değerlemelerde efektif alış kuru/döviz alış kuru farkı

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Karar bankaların uygulamaları açısından önemli

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2023 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)