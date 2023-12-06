Borsa'da yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 146 arttı Merkezi Kayıt Kuruluşu, kasım sonu itibari ile son bir yıl ve kasım ayındaki hesap ve yatırımcı sayılarını paylaştı. Hesap ve yatırımcı sayısında son bir yıldaki artış dikkati çekerken gençlerdeki çözülme de gözden kaçmadı.

ensonhaber.com

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kasım sonu kapanış verilerini yayınladı.

Kasım sonu itibarıyla bakiyeli hesap sayısının, son 1 yılda yüzde 89,36 artarak 15 milyon 112 bin 367 olduğu açıklandı.

Açıklanan verileri göre, kasım sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 146,06 artarak 8 milyon 215 bin 98 oldu.

Kasım sonu kapanış verileri itibarıyla bakiyeli yatırımcı sayısı ise son 1 yılda yüzde 78,45 artarak 11 milyon 158 bin 161'e ulaştı.

Gençlerin Borsa'ya etkisi

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Borsa İstanbul'a olan güven nedeni ile yatırımcı gençlerin sayısında artış yaşanmıştı.

Gençlerin Borsa'ya geçişi ile birlikte deneyimsizliklerinden yararlanmak için dolandırıcılık yöntemleri de türedi.

Hatta yeni yatırımcılara yönelik eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Gençlerin bir kısmında çözülme görüldü ve bu istatistiklere yansıdı.

Kasım ayında genç yatırımcı sayısında gerileme

Kasım ayında borsada yatırımcı sayısı yaklaşık 350 bin gerilerken, bunun 101 bini 20-24 yaş arası yatırımcılardan oluştu.

Yılbaşında 20-24 yaş grubu yatırımcı sayısı 244 bin düzeyindeydi. 2022'nin başında ise bu yatırımcı grubunun sayısı 100 binin altındaydı.

25-29 yaş grubunda ise Kasım'da yatırımcı sayısı 89 bin geriledi. Bu yaş grubunda yatırımcı sayısı Kasım sonu itibariyle 1 milyon 275 bin 358 olarak kaydedildi.

Borsa'da en yoğun çıkışların 30 yaş altındaki gruplarda olduğu görüldü.