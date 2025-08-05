Borsada yatırımcısına kazandıran otomotiv şirketleri

ABD yönetiminin korumacı ticaret kapsamında uyguladığı politikalara yönelik haber akışı pay piyasalarında etkisini sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü bu süreçte pozitif ayrıştı.

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketleri arasında geçen ay Otokar, yüzde 34,8 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu.

Otokar'ı yüzde 18,2'lik yükselişle Anadolu Isuzu, yüzde 17,6'lık artışla Tofaş izledi.

EN FAZLA OTOKAR KAZANDIRDI

Temmuzda Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinin tamamı yatırımcısına kazandırdı. Geçen ay Borsa İstanbul'da Otokar, yüzde 34,8 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Otokar'ı yüzde 18,2'lik yükselişle Anadolu Isuzu, yüzde 17,6'lık artışla Tofaş izledi.

Geçen ay Tümosan hisseleri yüzde 12,7, Karsan Otomotiv hisseleri yüzde 8,9, Ford Otosan hisseleri yüzde 6,6, Doğuş Otomotiv hisseleri yüzde 5,8 ve TürkTraktör hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

4 ŞİRKET İLK YARIYA İLİŞKİN FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Şirketlere ilişkin geçen ay öne çıkan gelişmelere bakıldığında; Otokar 6 aylık konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında 79,1 milyon lira zarar açıkladı, ikinci çeyrekte ise 412 milyon lira net kar elde etti.

İlk 6 aylık konsolide finansal sonuçlarını paylaşan Tofaş, bu dönemde 1,6 milyar lira net kar elde ettiğini bildirdi. Bu dönemde Ford Otosan yaklaşık 13 milyar lira, TürkTraktör de yaklaşık 589 milyon lira net kar açıkladı.

PİYASA DEĞERİNDE FORD OTOSAN İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket olan Ford Otosan, temmuz ayını 333 milyar 890 milyon 865 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Bu dönemde Ford Otosan'ı, 115,4 milyar lira piyasa değeriyle Tofaş, 59 milyar 39 milyon 456,3 bin lirayla TürkTrakör, 66 milyar 300 milyon lirayla Otokar, 40 milyar 546 milyon lirayla Doğuş Otomotiv, 16 milyar 128 milyon lirayla Anadolu Isuzu, 13 milyar 800 milyon lirayla Tümosan Motor ve Traktör, 9 milyar 63 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.