Borsa'dan hatalı emir dolayısıyla gerçekleşen işlemlerde yeni karar Borsa İstanbul, VİOP işleyiş esaslarında değişikliğe gittiğini açıkladı. Hatalı emirlerden kaynaklanan zararların tutarlarına yönelik alınan kararlar, bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

AA

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işleyiş esaslarında değişikliğe gittiğini bildirdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, hatalı emir ya da emirler dolayısıyla gerçekleşen işlem ya da işlemlerin iptali için aranılan kriterler arasında yer alan hatalı işlem iptaline konu olan işlem ya da işlemler dolayısıyla elde edilecek minimum zarar tutarında değişikliğe gidildi.

Hatalı işlem zarar tutarı minimum 100 bin lira ile 400 bin lira arasında olacak

Buna göre, zarar tutarının normal seans işlemleri için tam iş günü 17.30'dan önce (yarım iş günü 12.00'den önce yapılan başvurularda) minimum 100 bin lira, tam iş günü 17.30 ve sonrasında (yarım iş günü 12.00 ve sonrasında) yapılan başvurularda minimum 400 bin lira, akşam seansı işlemleri için yapılan başvurularda minimum 100 bin lira olarak belirlenmesine karar verildi.

İfadeler güncellendi

Değişiklikle piyasa yapıcılara tahsis edilen kullanıcılarda, işlem yapılabilen sözleşme ve hesapların Borsa tarafından kısıtlandığı göz önüne alınarak, kullanıcı tahsisine ilişkin VİOP Prosedürü'nde yer alan ifadelerin güncellenmesi kararlaştırıldı.

VİOP Prosedürü'nde ilgili madde güncellendi

Ayrıca, İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması'nda (PTRM) yapılan geliştirme ile sıfır olarak belirlenmiş risk limitlerine gün içinde farklı bir değer tanımlanarak limit belirlenebilmesi mümkün hale getirildiğinden VİOP Prosedürü'nde ilgili maddenin güncellenmesine ve VİOP Prosedürü'nde açıklayıcı nitelikteki diğer revizyonların yapılmasına karar verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)