BOTAŞ'tan istihdam kararı: 30 engelli personel alacaklar Yedi şehirde personel istihdam etmeye karar veren BOTAŞ, başvuru şartlarını açıkladı. Başvuruların, hangi tarihlerde alınacağı belli oldu.

AA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü, istihdam için ilan yayınladı.

BOTAŞ'ın personel alım kararı, engelli vatandaşları kapsıyor.

Bu kapsamda çeşitli illerde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere engelli personel alımı yapacak.

Kurumun söz konusu personel alımına ilişkin ilanı internet sitesinde yayınlandı.

7 şehirde 30 personel istihdam edecekler

Adana, Ankara, Aksaray, Erzurum, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'daki kuruma bağlı işyerlerinde Adalet/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları biriminde çalışmak üzere büro görevlisi olarak 30 personel istihdam edecek.

Başvurular, 11-15 Aralık tarihlerinde Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru için aranan şartlar

Adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olmaları gerekiyor.

Sözlü sınav yapılacak

İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylar için evrak teslim ve sözlü sınav tarihine ilişkin detaylı bilgiler "www.botas.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)