Brent petrolün varil fiyatı 76,33 dolara geriledi Dünyada petrol fiyatları giderek önemini daha çok artırıyor. Brent petrolün varil fiyatı da alınan kararlar ve piyasanın durumuna göre dalgalanıyor.

AA

Suudi Arabistan son yıllardaki en büyük üretim kesintisini açıklayınca arz endişeleri doğdu ancak yine de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarındaki belirsizlikle devam eden küresel ekonomik endişelerin etkisiyle Brent petrolde fiyatta düşüş görüldü.

Dün 78,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün ise uluslararası piyasalarda 0,5 azalışla 76,33 dolardan işlem görüyor.

Bugün saat 09.16 itibarıyla Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,69 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'daki gelişmeler petrol fiyatlarına yansıdı

Suudi Arabistan, pazar günü gerçekleştirilen 35'inci OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın ardından, temmuzda petrol üretiminde günlük 1 milyon varil ek kesintiye gitme kararı açıkladı.

Toplantıda üye ülkeler, bu yılın sonuna kadar mevcut üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmedi. 2024'te toplam üretimini 40 milyon varil seviyesinde tutma kararını açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi.

Seyahat sezonunu gelmesi hesaplamaları etkiledi

Öte yandan, yaz seyahat sezonun yaklaşması da gelecek aylarda benzin ve jet yakıtı talebinin artacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirerek fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 76,54 ile 76,74 dolar aralığının direnç, 76,21 ile 76,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.