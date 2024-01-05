Brent petrolün varil fiyatı son işlem gününe artarak başladı: 78,06 dolar Fiyatlamaların odağında olan Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,06 dolardan işlem görüyor.

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Petrol fiyatlar;ı stoklar, jeopolitik rsiskler ve beklentilerle şekillenmeye devam ediyor.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların düştüğünü gösteren verilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Dün 79,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 78,06 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,82 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ham petrol stokları düştü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5,5 milyon varil azalışla 431,1 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda yaşanan düşüş, ülkede talebin beklenenin üzerinde arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemler fiyatları etkiledi

Ayrıca, Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Olaya cevaben Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağı açıklamasını yaptı.

Orta Doğu'da gerginlik arttı

Küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizine yol açabileceği ve enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerini körüklüyor. Bu durum da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 78,19 ile 78,28 dolar aralığının direnç, 77,89 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)