BSH Türkiye’den anlamlı buluşma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BSH Türkiye, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü’nde; hem çocuklara hem de yetişkinlere özel atölyelerle dijital dünyanın kapılarını açtı. Geleceği Kodlayanlar programının merkezi Makers Lab ile BSH dijital dönüşüm merkezi Future Lab, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü’nde güçlerini birleştirdi. Düzenlenen atölyelerde kadın çalışanlar için yeni nesil yapay zeka uygulamaları aktarılırken, gençlere özel atölyede ise rol model buluşmaları gerçekleştirdi.

BSH Türkiye, Geleceği Kodlayanlar programının merkezi Makers Lab ile BSH dijital dönüşüm merkezi Future Lab iş birliğiyle, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü kapsamında her kuşağa yönelik bilim ve teknoloji buluşmaları gerçekleştirdi.

BSH’nin farklı kuşaklar için sunduğu bilim ve teknoloji merkezleri, bu özel gün çerçevesinde güç birliği yaptı. Kadın çalışanlar yeni nesil teknolojileri deneyimlerken gençler aldıkları ilhamla hedeflerini şekillendirdi.

KADIN ÇALIŞANLARA YAPAY ZEKÂ ATÖLYESİ, KIZ ÖĞRENCİLERE ROL MODEL BULUŞMASI

Bilim ve teknolojide kadınların daha güçlü ve görünür bir şekilde yer almasını desteklemeyi amaçlayan programın ilk gününde BSH kadın çalışanlarına yapay zeka ve yeni yetkinlikler hakkında kapsamlı bir oturum düzenlendi. Katılımcılarla, günlük iş akışlarına entegre edilebilecek pratik kullanım alanları paylaşılırken; veri güvenliği, etik ilkeler ve kurumsal politika oluşturmanın önemi de ele alındı.

Etkinlik kapsamında ayrıca BSH’de kullanılan yapay zeka uygulamaları ve üretken yapay zeka araçlarının; veri analizi, raporlama, içerik üretimi ve operasyonel süreçlerde sağladığı katkılar aktarıldı.

HEDEFLER, HAYAL PANOLARINDA

Programın ikinci gününde ise Çerkezköy Anadolu Lisesi’nden 20 öğrenci ile BSH Çerkezköy yerleşkesinde görev alan kadın çalışanlar bir araya geldi. BSH’nin yenilikçi teknolojilerine yön veren çalışanlar, gençlere eğitim ve kariyer yolculuklarını aktardı. Rol model buluşmalarının ardından da öğrenciler, kendi hedeflerini görselleştirerek “hayal panolarını” oluşturdular.

MAKERS LAB VE FUTURE LAB İŞ BİRLİĞİ

2017 yılından bu yana Kodluyoruz Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Geleceği Kodlayanlar Programı, BSH Türkiye Çerkezköy Yerleşkesi içinde yer alan Makers Lab’da yaklaşık 9000 çocuk ve genci dijital okuryazarlık atölyelerinde ağırladı. Genç kuşaklara kodlama, robotik, 3D tasarım gibi pek çok alanda bilgi ve deneyim sunan program 1 milyona yakın kişiye ise online platformlardan ulaştı.

BSH’nin dijital geleceğini şekillendirecek, yenilikçi çözümler geliştirecek ve çalışanlarının dijital yetkinliklerini en üst düzeye çıkaracak olan "Future Lab" dijital dönüşüm merkezi 2024 yılında kapılarını açtı. Merkez bugünün ve geleceğin teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanırken çalışanlara yeni yetkinlikler sağlıyor ve kendi dijital dönüşüm çözümlerini üretiyor.