Vodafone Türkiye 2025-26 mali yılında büyümeye devam ediyor

Vodafone Türkiye, istikrarlı büyümesini 2025-26 mali yılının 3. çeyreğinde de sürdürdü.

Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan 3. çeyrekte UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 33 milyar TL olarak gerçekleşti.

MOBİL ABONE SAYISI 25,1 MİLYON OLDU

Vodafone Türkiye'nin bu dönemde mobil abone sayısı 25,1 milyon, M2M (Makinelerarası İletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 31,6 milyon oldu.

Faturalı abone sayısı ise toplam bazın yüzde 85,4’ini oluşturdu ve 21,5 milyona ulaştı. Genişbant teknolojilerinde de hizmet kalitesini sürekli artıran Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

“DİJİTAL MÜŞTERİ” SAYISI 18,2 MİLYON OLDU

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18.2 milyona ulaştı.

Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 323 milyon oldu.

DİJİTAL SERVİSLERDE BÜYÜME

2025-26 mali yılının 3. çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin mobil data kullanımı 1.399 petabyte olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servis şirketi olma yolunda da önemli gelişme kaydetti.

Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9.9 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7 milyona yükseldi.

"TÜRKİYE’DEKİ 20’NCİ YILIMIZI KUTLUYORUZ"

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 2025-26 mali yılının 3. çeyrek performansını şöyle değerlendirdi:

Vodafone olarak, bu yıl Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutluyoruz. İlk günden beri ülkemiz için değer yaratma odağıyla yaptığımızın yatırımların toplam reel değeri 480 milyar TL'yi aşmış durumda. Cumhuriyet tarihinin en büyük iki uluslararası doğrudan yatırımcısından biriyiz. Ekim-Aralık 2025 dönemini kapsayan 3. çeyrekte servis gelirlerimiz 36 milyar TL olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmak için çalışmalarımıza devam ettik. Dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 18,2 milyona milyona ulaştı.

5G'YE HAZIRLIK