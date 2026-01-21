BTK'nin raporuna göre, Türk Telekom mobil sektörde sıralamayı değiştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı.

BTK'nın raporuna göre, 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla müşteri sayısına göre mobil pazarda ikinciliği elde eden Türk Telekom, mobil sektörde oyun kurucu rolünü sağlamlaştırdı.

MOBİL NUMARA TAŞIMA PAZARINDA DA EN ÇOK MÜŞTERİ KAZANAN OPERATÖR

Türk Telekom, rapora göre, aynı zamanda da Mobil Numara Taşıma pazarında da en çok müşteri kazanan operatör oldu.

EN HIZLI VE EN GÜVENLİ 5G HİZMETİNİ SAĞLAMA HEDEFİ

Güçlü altyapısı, müşteri deneyimi odaklı çalışmalarıyla mobil pazarda büyüme ivmesini sürdüren Türk Telekom, 5G’de müşteri başına en yüksek kapasite kullanım hakkı ve yüzde 58’i fiberle bağlı baz istasyonlarıyla 1 Nisan’da geçilecek 5G döneminde de tüm müşterilerine en hızlı ve en güvenli 5G hizmetini sağlamayı hedefliyor.

"2025 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE, TARİHİMİZİN EN YÜKSEK MOBİL MÜŞTERİ KAZANIMINI ELDE ETTİK"

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sabit internet pazarındaki gücümüzü mobil iş koluna taşıma yönündeki stratejimize emin adımlarla devam ediyor, mobilde sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazarda oyun kurucu rolümüzü güçlendiriyoruz. Son 4 yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olarak, güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. Tercihleriyle teveccüh gösteren değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.