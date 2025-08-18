Bu hafta ekonomi gündemi yoğun geçecek

Bu hafta ekonomide yoğun veri gündemi takip edilecek.

Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde görüşmeler devam edecek.

Salı günü ikinci çeyreğe ilişkin işsizlik oranları açıklanacak.

Küresel cephede ise gözler ABD'de 21-23 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Jackson Hole kasabasında gerçekleştirilecek toplantı öne çıkıyor. Merkez Bankası yetkililerinin sempozyumda vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Yurt içinde kamuda 8. dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin toplantılar takip edilecek. Hükümet geçen hafta ikinci teklifini açıkladı. Taban ücretlere bin lira artış önerildi. Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta sona erecek.

İŞSİZLİK ORANLARI

Türkiye İstatistik Kurumu salı günü ikinci çeyrek işsizlik oranını açıklayacak. İlk çeyrekte işsizlik yüzde 8 virgül 2 oldu. Mart ayında oran yüzde 7,9’a gerilemişti. Aylık bazda 2005’ten bu yana en düşük düzey görüldü.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Perşembe günü tüketici güven endeksi belli olacak. Temmuz ayında endeks yüzde 1,8 gerileyerek 83,5 oldu. Ağustos rakamları iç talep ve beklentiler için ipucu verecek.