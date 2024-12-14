Bu hafta en çok Cumhuriyet altını kazandırdı

AA

Borsa İstanbul genel olarak pozitif bir haftadan geçti ve yatırımcılar çoğunlukla alım yapmayı tercih etti.

Türk Lirası'nın karşısında doların değer kazandığı bir hafta yaşandı.

Altının değer kazanması, belirsiz piyasa koşullarının veya enflasyon beklentilerinin artmasının bir çıktısı olarak değerlendiriliyor.

Euro, Türk Lirası karşısında değer kaybetti. Bu durum, Euro Bölgesi ekonomisindeki gelişmelere ve Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkilerle açıklanıyor.

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,44 üstünde, 10.125,46 puandan tamamladı.

ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,42 artışla 2 bin 993 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,46 yükselişle 20 bin 303 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 943 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,36 artarak 5 bin 10 liraya yükseldi.

DÖVİZ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 değer kazanarak 34,9500 liraya çıkarken euro ise yüzde 0,45 azalışla 36,7460 liraya indi.

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,98 ve emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonlarının arasında en çok kazandıran yüzde 2,16 ile "kıymetli maden" fonları oldu.