Bu hafta yatırım araçlarında çeyrek altın lider

AA

Altın, borsa, döviz ve fonların arasında geçen hafta en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84 geriledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan tamamladı.

Altının gram fiyatı yüzde 4,22; dolar/TL yüzde 0,56; euro/TL ise yüzde 1,94 artış kaydetti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı.

ÇEYREK ALTIN YÜZDE 4,29 ARTTI

Geçen hafta sonu 6 bin 990 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,29 artarak 7 bin 290 liraya yükseldi.

DÖVİZ KAZANDIRDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 artarak 39,4380 liraya, euro da yüzde 1,94 artışla 45,5370 liraya çıktı.

FONLAR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile "fon sepeti" fonları oldu.