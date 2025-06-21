Bu haftanın kazandıranı dolar oldu

Haftanın kazandıranları belli oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,17, geriledi.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.092,69 puanı ve en yüksek 9.434,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,17 altında 9.203,37 puandan tamamladı.

ALTIN

Altının gram fiyatı yüzde 1,24 azaldı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,24 azalışla 4 bin 296 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,25 düşüşle 29 bin 33 liraya indi.

Geçen hafta sonu 7 bin 290 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,29 azalarak 7 bin 196 liraya geriledi.

DÖVİZ

Dolar/TL yüzde 0,58, euro/TL yüzde 0,46 artış kaydetti.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,58 artarak 39,6680 liraya, euro da yüzde 0,46 artışla 45,7470 liraya çıktı.

FONLAR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67, emeklilik fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,86 ile "para piyasası" fonları oldu.