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AA

Bulgaristan Türk sınırından geçen araçları dezenfekte edip karşılığında para alıyor.

Bulgaristan, 14 Mart 2023 tarihinde kaldırdığı kara sınır kapılarından dezenfeksiyon ücretini 16 Aralık'tan itibaren yeniden uygulamaya aldı.

Bulgaristan’ın ülkesine giren otomobillerden dezenfeksiyon ücreti adı altında 7 leva (131,74 TL) aldığı uygulamayı yeniden hayata geçirdi.

Komşu ülkedeki uygulama, Türkiye'den geçiş yapan araçların, sensörlü çalışan ve ilaçlı su sıkan fıskiyeler tarafından kısa süreliğine yıkanması şeklinde çalışıyor.

TÜRK TARAFI DA BULGARİSTAN PLAKALI OTOMOBİL BAŞINA AĞIRLIĞINA GÖRE ÜCRET KOYDU

Türk tarafında da Bulgaristan plakalı otomobillerden 80 lira, 3,5 ton ağırlığının üzerindeki araçlardan da 160 lira ücret alınmaya başlandı.

Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçen Bulgaristan plakalı araçlardan "tam mütekabiliyet" esasına bağlı olarak ücret alınıyor.

DEZENFEKSİYON SİSTEMİ ŞAP İÇİN OLUŞTURULMUŞTU

Bulgaristan'da dezenfeksiyon sistemi, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı'nın kararıyla Kapıkule'den geçen araçlar için 2009 yılında şap hastalığına karşı kurulmuştu.

"ALTIN GÖL" DENİYORDU

Bulgaristan hazinesini maddi açıdan rahatlattığı için "altın göl" olarak bilinen ve özel şirketin yürüttüğü uygulama, 2013 yılında "yolsuzluk" yapıldığı gerekçesiyle kaldırılmış, Mayıs 2014'te yeniden uygulamaya sokulmuştu.

UYGULAMAYA KARŞILIKLI SON VERİLMİŞTİ

Türkiye bu uygulamayı daha önce 2014 yılında da tam mütekabiliyet esasıyla bir süre sürdürmüştü.

Bulgaristan Tarım Bakanlığı, 2023 yılında Türkiye sınır kapılarından giren araçlara yapılan ücretli dezenfeksiyon işlemini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Komşu ülkenin uygulamayı durdurması üzerine Türk tarafında da uygulamaya son verilmişti.



