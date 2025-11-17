Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci, AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'den iki ürün daha tescil aldı...

Bursa'nın kestane şekeri ve İpsala pirinci, Avrupa Birliği'nin (AB) coğrafi işaret tescili alan ürünler listesine girdi.

Bu iki lezzetin tescil aldığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

"TESCİLLİ ÜRÜN SAYIMIZ 42'YE YÜKSELDİ"

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirterek, şu sözleri kullandı:

"Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.