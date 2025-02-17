Bütçe 2025 Ocak'da 139,3 milyar TL açık verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe dengesi açıkladı.

2025 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 56,3 milyar TL, bütçe gelirleri 917,1 milyar TL ve bütçe açığı 139,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 893,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 23,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150 milyar 719 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak ayında 139 milyar 259 milyon TL açık verdi.

2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak ayında 23 milyar 759 milyon TL faiz dışı fazla verildi.