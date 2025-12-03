BYD, Elektrikli B-SUV ATTO 2'yi aralıkta satışa sunacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BYD, Türkiye’de ileri teknolojiye sahip “akıllı seçim” modellerini çeşitlendirme yoluna girdi.

Markanın yüzde 100 elektrikli SUV’u BYD ATTO 2, aralık ayında Boost ve Comfort donanım seçenekleriyle Türkiye’de satışa çıkıyor.

BYD’nin Türkiye’deki dokuzuncu modeli olan ATTO 2, kompakt yapısı, çevik sürüş özellikleri ve segmentinin üzerinde donanım seviyeleriyle şehir içi SUV deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

“9 MODELİMİZLE TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINA ENERJİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ATTO 2’nin markanın Türkiye’deki büyümesini hızlandıracağını belirterek şunları söyledi:

Türkiye’de elektrikli mobiliteye olan ilgi hızla artıyor. Biz de ürün gamımızı genişletiyor, bu alandaki iddiamızı güçlendiriyoruz. ATTO 2, konfor ve teknolojiyi şehir içi pratikliğiyle birleştirerek segmentine yeni bir soluk getirecek. Bu yıl ATTO 2’nin yanı sıra TANG ve SEALION 7 modellerimizi de kullanıcılarla buluşturduk ve sunduğumuz model sayısını dokuza çıkardık. Önümüzdeki yıl da akıllı seçim niteliğindeki yeni ürünlerimizle pazara enerji vermeye devam edeceğiz.

Ergun, BYD’nin 2025 yılının en hızlı büyüyen markası olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de elektrikli araç dönüşümüne güçlü bir ivme kazandırıyoruz. Teknoloji odaklı yaklaşımımız ve ulaşılabilir premium konumlandırmamız sayesinde tüketicilerin elektrikliye geçişinde önemli bir role sahibiz.” dedi.

KOMPAKT BOYUTLAR, GENİŞ İÇ MEKÂN, ÇEVİK SÜRÜŞ

4.310 mm uzunluk, 1.830 mm genişlik ve 1.675 mm yükseklik ölçülerine sahip ATTO 2, sınıfının üzerinde iç hacim sunuyor. 2.620 mm dingil mesafesi ve 10,5 metrelik dönüş çapı ise şehir içi manevraları kolaylaştırıyor.

Dış tasarımda keskin LED farlar, ince gündüz farı çizgisi ve etkileyici panjur tasarımı öne çıkarken, arka bölümde Çin kültüründen esinlenen “8” formundaki stop grubu modele özgün bir kimlik kazandırıyor.

MODERN, FERAH VE YÜKSEK KALİTELİ İÇ MEKÂN

Yumuşak malzemelerle bezenmiş kabin, geometrik detaylı modern bir tasarım anlayışıyla sunuluyor. BYD’nin e-Platform 3 mimarisi arka koltuklarda geniş bir yaşam alanı yaratırken; 400 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1.340 litreye çıkıyor.

Model, Titanyum Gri, Su Yeşili, Kar Beyazı ve Karbon Siyahı olmak üzere dört dış renk; iç mekânda ise Siyah veya Bej vegan deri seçenekleri sunuyor.

463 KM’YE VARAN ŞEHİR İÇİ MENZİL

130 kW (177 PS) güç ve 290 Nm tork üreten motor 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlıyor. 45,12 kWsa kapasiteli Blade Batarya:

-312 km WLTP karma menzil,

-463 km şehir içi menzil sunuyor.

65 kW DC hızlı şarjla batarya yüzde 30’dan yüzde 80’e 28 dakikada doldurulabiliyor. Üç fazlı 11 kW AC şarj ise her iki versiyonda da standart.

ZENGİN DONANIM VE İLERİ TEKNOLOJİ

Tüm ATTO 2 versiyonlarında standart olarak yer alan sistemler:

-17 inç jantlar

-Panoramik cam tavan

-12,8 inç dönebilen multimedya ekranı

-8,8 inç dijital gösterge paneli

-Elektrikli ve ısıtmalı vegan deri koltuklar

-50W kablosuz şarj ünitesi

-"Hi BYD” sesli komut sistemi

-Eco/Normal/Spor/Kar olmak üzere 4 sürüş modu

-NFC kart ile araç erişimi

Comfort donanım seviyesinde ayrıca ambiyans aydınlatması, panoramik görüş kamerası, 15W kablosuz şarj gibi ek özellikler sunuluyor.

KAPSAMLI GÜVENLİK PAKETLERİ STANDART

ATTO 2, sınıfında nadir görülen bir güvenlik donanımı setini standart sunuyor:

-Otonom acil fren sistemi (AEB)

-Adaptif hız sabitleme (ACC)

-Şerit takip asistanı (LSS)

-Akıllı hız limiti kontrolü

-Kör nokta uyarı (BSD)

-Geri çapraz trafik uyarı (RCTB)

-Kapı açma uyarısı (DOW)

-Sürücü yorgunluk algılama sistemi

Model ayrıca BYD Mobil Uygulamasıyla uzaktan kontrol, dijital anahtar ve OTA yazılım güncelleme desteğiyle teknolojik altyapısını güçlendiriyor.