Çalışanların 2026’da ödeyeceği vergiler belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir vergisi tarifesini her yıl yeniden belirliyor.

Ücret geliri elde edenlerin 2026 yılında ödeyeceği vergilere ilişkin gelir vergisi tarifesi, yeniden değerleme oranı (Yüzde 25,49) doğrultusunda güncellendi.

Ancak uzmanlara göre; hesaplamada yüzde 5’i aşmayan kesirlerin dikkate alınmaması, çalışanların daha erken üst vergi dilimlerine girmesine yol açtı.

Buna göre, 2026’da ilk vergi dilimi 190 bin TL’ye kadar yüzde 15, 400 bin TL’ye kadar yüzde 20, 1,5 milyon TL’ye kadar yüzde 27, 5,3 milyon TL’ye kadar yüzde 35; bu tutarın üzerindeki kazançlar ise yüzde 40 oranında vergilendirilecek.

ASGARİ ÜCRETİN İKİNCİ VERGİ DİLİMİNE GEÇMESİ

Asgari ücret, geçen yıla göre bir ay daha erken ikinci vergi dilimine girecek. Asgari ücretin iki katı ücretle çalışanların vergi yükü ise daha hızlı artacak.

2025’te 69 bin 455 TL vergi ödeyen bir çalışan, 2026’da aynı orandaki ücretle 94 bin 555 TL vergi ödeyecek.

Böylece ücret yüzde 27 artarken, vergi yüzde 36 yükselmiş olacak.

VERGİ İSTİSNASI

Asgari ücrete kadar olan kazançlarda uygulanan vergi istisnası ise 2026’da 55 bin 889 TL’ye çıkacak.

Bu kapsamda tüm çalışanlar, gelir ve damga vergisinden toplam bu tutar kadar muaf tutulacak.

ÜCRETLİLER İÇİN UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ GELİR DİLİMLERİ

190 bin TL’ye kadar kazançlarda yüzde 15

190 bin TL - 400 bin TL arası kazançlarda yüzde 20

400 bin TL - 1 milyon 500 bin TL arası kazançlarda yüzde 27

1 milyon 500 bin TL - 5 milyon 300 bin TL arası kazançlarda yüzde 35

5 milyon 300 bin TL üzeri kazançlarda yüzde 40