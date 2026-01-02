Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, rezervlerini artırma yönelik program yürütürken bu konuda istikrarlı bir büyüme gözetiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri açıklandı.

TCMB toplam rezervleri 26 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin rezervlerindeki rekor, 198 milyar 442 milyon dolarla 17 Ekim 2025'te kırılmıştı.

DÖVİZ REZERVLERİ

26 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 432 milyon azalarak 76 milyar 978 milyon dolara indi.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 991 milyon dolar artışla 112 milyar 903 milyon dolardan 116 milyar 894 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Aralık haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolardan 193 milyar 872 milyon dolara çıktı.

REZERV REKORU

Brüt döviz rezervleri, 19 Aralık'ta 79 milyar 410 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.