Çay markası Tirebolu 42 konkordato ilan etti Türkiye’nin çay markalarından Tirebolu 42, konkordato başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen kuruma 1 yıl süre tanınmasına karar verildi.

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Karadeniz'in önemli markaları içinde bulunan ve 1992 yılından bu yana çay sektöründe faaliyet gösteren Tirebolu 42 Çay Şirketi, konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tirebolu 42'ye 1 yıl mühlet tanındığını bildirdi.

Konkordato kanunu kapsamında bu süre içinde şirkete, alacaklılar tarafından herhangi bir icra takibi gerçekleştirilemeyecek.

Şirket, bu kararla birlikte finansal yapılanma, taksitlendirme ve borçlarını yeniden düzenleme fırsatı elde edecek.

Şirket adını 42. Alay’dan aldı

Adını Hüseyin Avni Bey’in kurduğu 42. Alay’dan alan “Tirebolu 42”; Giresun yöresini tanıtma çalışmalarının yanı sıra kültürel değerlerine de sahip çıkması ile tanınıyor.

Konkordato ilanına ilişkin duyuru:

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato ilanına ilişkin şu duyuruyu yaptı:

Konkordato talebinde bulunan Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan konkordato tasdiki davası nedeniyle; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 485886-5 numaraya kayıtlı Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında İİK. 289. maddesi uyarınca 19 Mart 2024 tarihi saat 15.20’den itibaren 1 yıl mühlet verildi.

Konkordato talebinin reddi istenebilecek

Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Konkordato nedir?

Borçların ertelenmesi anlamına gelen konkordato mali durumu kötü olan borçlular için bir yeniden yapılandırma seçeneğidir. Herhangi bir borçlu firma (sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve kooperatifler), borçlarının vadesi geldiği hâlde ödeyemeyeceği durumlarda, borcu vadelendirmek veya borç miktarında belirli bir düzenleme yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

Konkordato başvurusunda bulunabilmek için borçlu tarafın konkordato onaylandığı takdirde borçlarını ödeyebilecek durumda olması gerekir. Yani, borçlu taraf borçlarından muaf olmaz, sadece borçlar ödeyebileceği şekilde yeniden düzenlenir.

Konkordato için alacaklıların en az yarısının talebi kabul etmesi gerekir. Konkordato en fazla 23 aylık bir süreye yayılabilir.

Konkordato süreci başladığında borçlu taraf plan dahilinde ilerleyerek borçlarını ödemeye başlar ve süreç sonunda borçlarından tamamen kurtulur.