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Çeltik alım fiyatları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeltikte ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacağını açıkladı.
- AA
- 06.09.2021 - 20:31
- Güncelleme : 06.09.2021 - 21:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan merak edilen birçok konuda bilgi verirken bu yıl çeltik alımlarında uygulanacak fiyatları da üreticiye açıkladı.
UYGULANACAK ÇELTİK ALIM FİYATLARI
Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak çeltik hasatı için alım fiyatlarını belirledik. Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır. Hasat döneminin ve alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Çeltik alım fiyatları belli oldu VİDEO