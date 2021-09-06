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Çeltik alım fiyatları belli oldu

Çeltik alım fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeltikte ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacağını açıkladı.