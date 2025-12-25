Central Hospital'dan sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı hedefi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Central Hospital, Ataşehir ve Kozyatağı’nın ardından üçüncü şubesi olan Etiler Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Toplamda 20 milyon dolara ulaşan yatırımla hayata geçirilen yeni hastane ile birlikte kurum, yılda 300 binden fazla hasta ziyareti, 201 yatak, 15 ameliyathane ve bine yakın çalışanıyla sağlık sektöründe daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyor.

Yaklaşık 30 yıllık deneyimini modern tıp teknolojisi, uzman hekim kadrosu ve hasta odaklı yaklaşımıyla birleştiren Central Hospital, Etiler’deki yeni hastanesinin açılışını iş ve sanat dünyasından pek çok davetlinin katıldığı etkinlikle yaptı.

"MARKA YENİLEME SÜRECİNE GİRDİK"

Açılışta konuşan Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş, markanın köklerinin 1994 yılına dayandığını belirterek şunları söyledi:

Central Hospital’ın itibarlı geçmişini geleceğe taşımak için bir marka yenileme sürecine girdik. Ataşehir’deki hastanemizi Central Hospital, Kozyatağı’ndaki hastanemizi Central Kozyatağı olarak yeniden konumlandırdık. Ardından Etiler Hastanesi’ni bünyemize katarak grubumuzu İstanbul’un en merkezi lokasyonlarından birine taşıdık.

BÖLGE HALKINA VE ULUSLARARASI MİSAFİRLERE HİZMET

Prof. Dr. Ermiş, Central Hospital’ın yılda 300 binden fazla hasta ziyaretiyle önemli bir hizmet sunucusu olmayı hedeflediğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

30 yılda 4 milyon insanın elini tuttuk. Yalnızca 2025’te 138 bin 353 poliklinik başvurusu aldık. 1.449 ortopedi ve omurga cerrahisi ameliyatı gerçekleştirdik, 367 bebek dünyaya geldi. Toplam 9 bin 580 ameliyat yaptık ve 7 bin 662 uluslararası misafiri ağırladık.

"İLERİ CERRAHİ MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Etiler Hastanesi; 6 tam donanımlı ameliyathane, ileri teknoloji yoğun bakım üniteleri ve kapsamlı tedavi alanlarıyla, kompleks ve ileri düzey cerrahilerin gerçekleştirildiği bir merkez olarak konumlanıyor.

Hastanede; ileri ortopedik ve skolyoz cerrahileri, kolorektal, meme ve tiroid, metabolik ve üro-onkolojik cerrahiler ile nöroloji ve beyin cerrahisi başta olmak üzere pek çok branşta hizmet sunuluyor. Ayrıca estetik cerrahi, çocuk cerrahisi, dermokozmetik, longevity ve acil servis hizmetleri de veriliyor.

SAĞLIK İHRACATINDA HEDEF: 10 MİLYON DOLAR

Central Hospital, karmaşık sağlık sorunlarında çok disiplinli tedavi planlamasıyla öne çıkıyor. Özellikle omurga cerrahisi, ortopedi, nöroloji, fizik tedavi ve beyin-sinir hastalıklarında entegre hasta değerlendirme modeli uygulanıyor. Türkiye’de sınırlı merkezde hayata geçirilen “Schroth” yöntemi de uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanıyor.

Yurt dışından hasta kabulünü artırmayı hedefleyen Central Hospital, ilk yılında sağlık ihracatına 10 milyon dolarlık katkı sağlamayı amaçlıyor. Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya’dan gelen hastalara uluslararası standartlarda tedavi, tercüman desteği ve konforlu konaklama imkanları sunulacak. Yeni yatırımlarla bu katkının 5 yıl içinde 75 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.