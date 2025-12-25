Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'nde ilk kabuller yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, seyir emniyetini artırmak için yeni bir projeyi devreye sokuyor,

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan ve HAVELSAN'la yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'nde ilk kabullerin yapıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Mavi vatandaki hakimiyetimizi güçlendirmek ve Doğu Akdeniz'de seyir emniyetini artırmak için HAVELSAN ile yürüttüğümüz Doğu Akdeniz GTH Projesi'nde ilk kabullerimizi gerçekleştirdik. Projemizi en kısa sürede tamamlayarak denizlerdeki gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İNŞAATLAR TAMAMLANIYOR

Paylaşımda yer alan grafikteki verilere göre, Doğu Akdeniz GTH Projesi'nde HAVELSAN iş birliğiyle ilk kabuller yapılırken, inşaat kabul işleri ve sistem yazılımı fabrika kabul testleri de gerçekleştirildi.

ÜÇ TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONUNUN İNŞAATI TAMAMLANDI

Öte yandan, Gazimağusa'da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin inşaatıyla Dipkarpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki üç trafik gözetleme istasyonunun inşaatı tamamlandı.

Projenin, 2026'nın ikinci yarısında hizmete girmesi planlanıyor.