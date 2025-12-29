Çeşitli kurumlara uzman yardımcısı ve uzman alımı için şartlar açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamu kurumlarının eleman arayışı yıl sonuna doğru yoğunlaştı.

Bunlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonunda görevlendirmek üzere 20 personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, kamu yönetimi, maliye, istatistik, sosyoloji veya endüstri mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun adaylar sınava katılabilecek.

KPSS'DEN 70 ALMA ŞARTI

Adayların, 2024 veya 2025'te gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) istenilen bölümler için en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 19 Ocak'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde (www.sbb.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar bu tarihten itibaren, 3 iş günü içinde, Başkanlığa bağlı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçeyle yazılı itirazlarını iletebilecek.

YAZILI SINAV TARİHİ

Yazılı sınav 15 Şubat 2026 günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 5 Şubat'tan itibaren Başkanlığın internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarih ve yeri yine kurumun internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın 20 personelin istihdamını kapsayan nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU 42 UZMAN ALACAK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 42 uzman sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, açıktan atama yoluyla 42 uzman sözleşmeli personel alımı için yazılı ve sözlü seçme sınavı gerçekleştirilecek.

UZMANLARIN GÖREVLENDİRİLECEĞİ İLLER

Uzmanlar, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta görevlendirilecek.

Üniversitelerin, veterinerlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

BAŞVURU

Adaylar, 31 Aralık 2025-9 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya Kariyer Kapısı platformundan başvurabilecek. Şahsen, elden, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi "www.tkdk.gov.tr" ve Kariyer Kapısı Platformu "http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden görülebilecek. Yazılı sınav 8 Şubat 2026'da Ankara'da yapılacak, başarılı olan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri ise Kurumun internet adresinden duyurulacak.