Tailwind Havayolları 2026 yol haritasını açıkladı

Kuruluşunun 20. yılını geride bırakan Tailwind Havayolları, 2025’te tamamlanan yeniden yapılanma sürecinin ardından 2026’da operasyonel verimlilik, filo dönüşümü ve sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor.

TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

Tailwind Havayolları, 2026’da 23 farklı şehirden Türkiye’ye charter uçuşları planlıyor. Mevcut ve yeni iş ortaklarıyla yapılacak seferlerle Türkiye’ye taşınan yolcu sayısının iki katına çıkarılması amaçlanıyor. Bu büyüme, dengeli ve sürdürülebilir genişleme stratejisinin parçası olarak görülüyor.

“MALİ DİSİPLİNİ GÜÇLENDİRDİK, ÇEVİK BİR YAPI OLUŞTURDUK”

Genel Müdür Efe Erten, dönüşüm sürecini değerlendirerek şunları söyledi:

Bize verilen en önemli görev, havayolumuzun mali yapısını güçlendirmek ve kuruluş vizyonumuz doğrultusunda yeniden yapılanmayı hayata geçirmekti. Genç ve tecrübeli ekiplerimizin gayreti sayesinde mali disiplinden ödün vermeden hedeflerimize ulaştık. Yıl sonu sonuçları, 2025’in Tailwind için oldukça başarılı geçtiğini gösteriyor.

2026’DA OPERASYONEL VERİMLİLİK ODAKLI BÜYÜME

Erten, 2026’da ana temanın operasyonel verimlilik olacağını belirterek, uçuş ağını genişletirken kaynakların daha verimli kullanılacağını vurguladı:

İş ortaklarımız için yürüttüğümüz operasyonları, grubun sağladığı bakım ve teknik destek avantajıyla zamanında ve beklenen kalitede sunmaya devam edeceğiz.

Yeni sezon başında üçüncü Boeing 737-800 uçağın filoya katılması planlanıyor. Bu adımın ardından her yıl aynı tipten bir veya iki uçağın daha eklenmesiyle, 2027 sonunda en az yedi uçaklık filoya ulaşılması hedefleniyor.

AMAC AEROSPACE ÇATISI ALTINDA YENİ DÖNEM

Şirketin yol haritasındaki önemli başlıklardan biri de, Grup İcra Kurulu Başkanı Kadri Muhiddin tarafından İsviçre’de duyurulan AMAC Aerospace Grubu’na katılım süreci.

Bu sürecin tamamlanmasıyla Tailwind Havayolları, bakım, onarım ve uçak modifikasyonu alanında güçlü bir konuma sahip AMAC Aerospace’in teknik uzmanlığından yararlanarak, grup çatısı altında yeni bir vizyonla yoluna devam etmeyi planlıyor.