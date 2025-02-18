Cevdet Yılmaz: Dengeli büyüme perspektifimizi sürdüreceğiz

DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen yılın son çeyrekteki istihdam verisini paylaşmasının ardından, "Ekonomi açısından olduğu kadar sosyal açıdan da son derece önemli olan istihdam konusunda çok yönlü politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Özellikle genç ve kadın istihdamının artması ile istikrar içinde dengeli ve kapsayıcı büyüme perspektifimizi sürdüreceğiz." şekinde açıklama yaptı.

"SON SEKİZ ÇEYREKTİR İŞSİZLİK TEK HANEDE"

Cevdet Yılmaz, açıklanan Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistikleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Son sekiz çeyrektir tek haneli rakamlarda devam eden mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, 2024 yılı son çeyreğinde yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Son çeyrekte istihdam edilen kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaştı.

"İŞSİZLİK ORANI OVP'NİN ALTINDA KALDI"

2024 yılı işsizlik oranı önümüzdeki ay kesinleşmekle beraber aylık ve çeyreklik verilerden hareketle 2024 yılı işsizlik oranının OVP tahmini olan yüzde 9,3’ün oldukça altında yüzde 8,7 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

"BÜYÜME ORANI OVP'YE UYUMLU OLACAK"