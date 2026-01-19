TPAO'nun Kırklareli'deki petrol arama ruhsatı 2028'e uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye enerji arayışını kendi kaynaklarını önceleyerek sürdürüyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kırklareli'deki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BÖLGENİN HİDROKARBON POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAK AMAÇLANIYOR

Buna göre TPAO'nun Kırklareli'ndeki "AR/TPO/K/F18-b1" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, doğalgaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin gerçekleştirilebilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 7 Şubat 2026'dan 7 Şubat 2028'e kadar uzatıldı.