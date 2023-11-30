Cevdet Yılmaz: En iyi büyüme performansı gösteren birinci ülke konumundayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme verisini değerlendiren bir mesaj yayınladı. Yılmaz, üçüncü çeyrek büyüme gerçekleşmeleri Orta Vadeli Program'da öngörülen çeyreklik ve yıl geneli büyüme hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

AA

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrek büyüme verisini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan küresel büyüme verilerine göre; Türkiye'nin 3'üncü çeyrekte OECD ve G-20 ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren birinci ülke konumunda olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileriyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yılmaz, siyasi güven ve istikrar içinde, politikalarda öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme performansını 14'üncü çeyreğe taşıdıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

2023 yılı 3'üncü çeyreğinde ekonomimiz, piyasa beklentilerinin üstünde yüzde 5,9 oranında büyüdü. Üçüncü çeyrek büyüme gerçekleşmeleri Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz çeyreklik ve yıl geneli büyüme hedeflerimizle uyumludur. Üretim yönüyle ele alındığında 3'üncü çeyrekte tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamında pozitif bir büyüme gerçekleştiği görülmektedir. 3'üncü çeyrekte büyüme, üretim yönünden incelendiğinde; inşaat sektöründe katma değer yüzde 8,1, sanayi sektöründeki katma değer yüzde 5,7, hizmetler sektörü ise yüzde 4,3 oranında büyümüştür.

"Yapısal reform politikalarımızı güçlü koordinasyonla hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Yılmaz, harcamalar yönüyle ele alındığında ise sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 14,7'lik yüksek artışın, büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımıyla uyumlu bir patikada ilerlediğini gösterdiğini vurgulayarak, şu bilgiyi verdi:

Üçüncü çeyrekte ekonomimiz yüzde 5,9'luk bir büyüme performansı gösterirken; OECD ekonomileri ortalama yüzde 1,7, EU27 ekonomileri ise yüzde 0,1'lik bir oranda büyümüştür. 2023'ün ilk 9 aylık döneminde ekonomimiz yüzde 4,6'lık bir büyüme performansı gösterirken; OECD ülkeleri ortalama yüzde 1,6, EU27 ülkeleri ise 0,5'lik bir oranda büyümüştür. Açıklanan küresel büyüme verilerine göre; 3'üncü çeyrekte OECD ve G-20 ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren birinci ülke konumundayız. 9 aylık dönemde ise OECD ülkeleri arasında en iyi büyüme performansı gösteren 2'nci ülke, G-20 ülkeleri arasında ise 3'üncü ülke konumundayız. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atılırken, istikrar içinde büyüme hedefimiz doğrultusunda para, maliye ve yapısal reform politikalarımızı güçlü koordinasyonla hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)