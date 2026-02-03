Cevdet Yılmaz: Hedefimiz tek haneli enflasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, ücret ve fiyat güncellemeleri ile olumsuz mevsim koşullarının tüketici fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Yılmaz, aylık enflasyonun yüzde 4,84 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65’e gerilediğini kaydetti.

GIDA VE HİZMET FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Ocak ayı enflasyonunda gıda ve hizmet gruplarının belirleyici olduğunu ifade eden Yılmaz, özellikle dönemsel arz koşullarına bağlı olarak taze sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın gıda enflasyonunu yukarı çektiğini söyledi.

TEMEL MAL ENFLASYONU ILIMLI SEYREDİYOR

Temel mal enflasyonunun aylık bazda ılımlı seyrini sürdürdüğüne dikkat çeken Yılmaz, bu kalemde yıllık enflasyonun yüzde 17,45 seviyesine gerilediğini vurguladı.

“ANA ROTAMIZ DEĞİŞMEDİ”

Dönemsel gelişmelerin enflasyon üzerinde kısa vadeli etkiler oluşturabileceğini belirten Yılmaz, hükümetin ana hedefinin net olduğunu ifade ederek, “Programımızın ana istikameti, ülkemizi tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır.” dedi.

DEZENFLASYON İÇİN KOORDİNELİ POLİTİKA VURGUSU

Bu hedef doğrultusunda para, maliye ve gelirler politikalarının etkin ve koordineli biçimde yürütüldüğünü kaydeden Yılmaz, dezenflasyon sürecini destekleyen yapısal reformların da hızlandırıldığını dile getirdi.

ARZ YÖNLÜ POLİTİKALARLA DESTEK SÜRECEK

Yılmaz, talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşmenin yanı sıra gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermayeye yönelik arz yönlü politikalarla enflasyondaki düşüşün desteklenmeye devam edileceğini belirtti.